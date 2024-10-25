RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

В Украине презентовали новые Toyota Camry и Land Cruiser Prado: названы характеристики и цены

Фото: новые Toyota Camry и Land Cruiser Prado (Константин Широкун, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

В Украине начались продажи новых Toyota Camry и Land Cruiser Prado. Машины получили более современный дизайн и силовые установки нового поколения.

Об этом сообщает РБК-Украина .

Да, для нового поколения Camry разработали современную мультимедийную систему. В салоне главным изменением стала совершенно новая приборная панель. Приборы теперь только виртуальны – на экране диагональю 7,0 или 12,3 дюйма, кроме того, предусмотрен 10-дюймовый проекционный дисплей.

Как и другие модели бренда, Camry получила гибридную систему пятого поколения с 2,5-литровым четырехцилиндровым бензиновым двигателем. Основные компоненты, включая литиево-ионную батарею, были модернизированы для снижения веса и размеров.

Также покупатели смогут приобрести версию с обычным бензиновым двигателем на 2,5 литра (204 л.с.) и 8-ступенчатой КПП. Цены на седан нового поколения стартуют с 1437140 грн.

Новый Land Cruiser Prado сохранил классическую крепкую рамную конструкцию кузова. Вслед за Land Cruiser 300 он унаследовал платформу Toyota GA-F. Новая рама на 50% жестче, а в сочетании кузов и рама более жесткие на 30%.

Новый Land Cruiser Prado будет доступен в Украине с дизельным и бензиновым двигателем. 2,8-литровый турбодизельный силовой агрегат имеет максимальную мощность в 204 л.с. и новую 8-ступенчатую автоматическую трансмиссию Direct Shift.

Бензиновый 2,4-литровый турбодвигатель TNGA имеет мощность 279 л.с. Цены на новый японский внедорожник стартуют с отметки в 2397950 грн за версию 2,8 D-4D 8AT. Бензиновая модификация 2,4 Turbo 8AT будет стоить не менее 2 469 590 грн.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Toyota Motor CorpАвтомобильный рынок