В Украине презентовали новые Toyota Camry и Land Cruiser Prado: названы характеристики и цены

Да, для нового поколения Camry разработали современную мультимедийную систему. В салоне главным изменением стала совершенно новая приборная панель. Приборы теперь только виртуальны – на экране диагональю 7,0 или 12,3 дюйма, кроме того, предусмотрен 10-дюймовый проекционный дисплей.

Как и другие модели бренда, Camry получила гибридную систему пятого поколения с 2,5-литровым четырехцилиндровым бензиновым двигателем. Основные компоненты, включая литиево-ионную батарею, были модернизированы для снижения веса и размеров.

Также покупатели смогут приобрести версию с обычным бензиновым двигателем на 2,5 литра (204 л.с.) и 8-ступенчатой КПП. Цены на седан нового поколения стартуют с 1437140 грн.

Новый Land Cruiser Prado сохранил классическую крепкую рамную конструкцию кузова. Вслед за Land Cruiser 300 он унаследовал платформу Toyota GA-F. Новая рама на 50% жестче, а в сочетании кузов и рама более жесткие на 30%.

Новый Land Cruiser Prado будет доступен в Украине с дизельным и бензиновым двигателем. 2,8-литровый турбодизельный силовой агрегат имеет максимальную мощность в 204 л.с. и новую 8-ступенчатую автоматическую трансмиссию Direct Shift.

Бензиновый 2,4-литровый турбодвигатель TNGA имеет мощность 279 л.с. Цены на новый японский внедорожник стартуют с отметки в 2397950 грн за версию 2,8 D-4D 8AT. Бензиновая модификация 2,4 Turbo 8AT будет стоить не менее 2 469 590 грн.