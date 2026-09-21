В Україні представили дрон-перехоплювач реактивних "Шахедів": що відомо про "Зореліт v5"

Українська компанія "Влучник" представила новий дрон-перехоплювач "Зореліт v5", призначений для боротьби з реактивними ударними БпЛА. Апарат здатний розвивати швидкість до 416 км/год і перехоплювати ціль на маршруті її польоту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на компанію "Влучник".
Максимальна швидкість дрона становить 416 км/год, дальність польоту на одному заряді - до 47 км. При крейсерській швидкості 200 км/год тривалість польоту складає близько 17 хвилин. Апарат розрахований на бойову частину масою 300–600 грамів.
До комплекту входять поворотний механізм камери, модуль ELRS на вибір із кількох частотних діапазонів (150 / 340 / 500 / 620 / 750 / 915 / 2.4 / Sine.Link / інше), відеопередавач VTX діапазону 4990–6100 MHz потужністю 2.5 Вт з антеною 5 dBi RHCP, а також плата ініціації з можливістю дистанційного підриву та фізичною чекою.
За даними виробника, "Зореліт v5" розрахований на перехоплення на маршруті польоту, на крейсерській швидкості цілі, таких типів БпЛА:
Новий перехоплювач розроблено на базі попередньої моделі "Зореліт v4", яка вже має низку успішних бойових застосувань, прийнята на озброєння та отримала код НАТО (NSN). У конструкції нової версії використані рішення, перевірені під час бойових місій попередника.
Фото: "Зореліт v5" ("Влучник")
Дрон може додатково комплектуватися модулем віддаленого керування через інтернет - з передачею як керування, так і відео. Комплектація з позначенням "ШІ" передбачає підсвітку цілей у тепловізійну камеру для ефективнішого супроводження цілі, а також автоматичне доведення (last mile) до цілі на фінальному етапі атаки. Також заявлена автономна навігація в зону цілі на основі даних SkyMap.
Наразі "Зореліт v5" доступний для замовлення за прямими контрактами з військовими частинами. Паралельно дрон проходить процедуру кодифікації, після завершення якої стане доступним для замовлення за програмою "єБали".
Реактивні дрони-перехоплювачі поступово стають окремим напрямом розвитку української протидронової оборони. Наприкінці серпня Сили оборони отримали перший вітчизняний реактивний перехоплювач Alexa Spatium, розроблений спеціально для знищення малорозмірних повітряних, наземних та надводних цілей.