Міноборони працює над створенням електронного військового квитка: для чого він потрібен

В уряді України працюють над створенням електронного військового облікового документа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.
Відомство зазначило, що розробкою та створенням електронного військового облікового документа воно займається разом із партнерами.
"Це виписка з реєстру, яка свідчитиме про обліковий статус громадянина", - йдеться в повідомленні.
Ідеться про те, що в цій виписці буде інформація про те, де громадянин стоїть на обліку, чи придатний він до служби та інша важлива інформація.
Віцепрем'єр із цифрової трансформації Михайло Федоров заявляв, що Міністерство цифрової трансформації працює над включенням військового квитка в "Дію", але, скоріше за все, цього не станеться.
У прес-службі відомства РБК-Україна тоді уточнили не зовсім зрозумілі слова міністра.
"Разом з Міноборони працюємо над введенням військового квитка. Він буде не в "Дії", - процитували Федорова.
Крім того, він заявив, що в "Дії" також не буде військового електронного кабінету. За його словами, для цього буде створено окрему інформаційну систему на базі Міноборони.
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