Міноборони працює над створенням електронного військового квитка: для чого він потрібен

Відомство зазначило, що розробкою та створенням електронного військового облікового документа воно займається разом із партнерами.

"Це виписка з реєстру, яка свідчитиме про обліковий статус громадянина", - йдеться в повідомленні.

Ідеться про те, що в цій виписці буде інформація про те, де громадянин стоїть на обліку, чи придатний він до служби та інша важлива інформація.

Що про це раніше говорили в Мінцифри

Віцепрем'єр із цифрової трансформації Михайло Федоров заявляв, що Міністерство цифрової трансформації працює над включенням військового квитка в "Дію", але, скоріше за все, цього не станеться.

У прес-службі відомства РБК-Україна тоді уточнили не зовсім зрозумілі слова міністра.

"Разом з Міноборони працюємо над введенням військового квитка. Він буде не в "Дії", - процитували Федорова.

Крім того, він заявив, що в "Дії" також не буде військового електронного кабінету. За його словами, для цього буде створено окрему інформаційну систему на базі Міноборони.