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В Україні працюють менше половини базових станцій мобільних операторів: де ситуація найгірша

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Четвер 24 листопада 2022 13:32
В Україні працюють менше половини базових станцій мобільних операторів: де ситуація найгірша Фото: в Україні працюють менше половини базових станцій мобільних операторів (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Станом на ранок 24 листопада в Україні працюють лише 44% базових станцій мобільних операторів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на речника Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації Володимира Кондрашова на брифінгу.

Він зазначив, що масовані ракетні обстріли росіян енергетичної інфраструктури України призвели до перебоїв живлення мереж зв'язку загального користування.

"Станом на 9 ранку сьогодні, 24 листопада, в Україні працює близько 44% базових станцій мобільних операторів від загальної кількості базових станцій, яка була до повномасштабного вторгнення", - сказав речник.

Так, якщо відкинути Херсонську область, яка ще відновлюється, та окуповані території, та найгірша ситуація склалася у таких областях:

  • в Миколаївській працюють трохи більше 9% базових станцій,
  • в Кіровоградській - 13,7%,
  • в Полтавській - 15,
  • в Одеській - 15,2,
  • у Харківській - 16,4%.

При цьому найкраща ситуація у Сумській області - тут працюють 89,6% станцій, Чернівецькій - 76%. У Закарпатській, Львівській та Черкаській областях - 73%, 72% і 69% відповідно.

Нагадаємо, вчора три українські АЕС через ракетні обстріли відключилися від української електромережі.

В Міненерго повідомили, що ситуація зі світлом може покращитися до вечора, оскільки енергетики планують підключити АЕС до мережі.

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