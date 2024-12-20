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В Україні запрацював вебпортал для медиків: вже понад 5 тисяч вакансій

Фото: Зручний пошук роботи для медиків (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

В Україні запрацював Єдиний вебпортал вакансій у сфері охорони здоров’я. Українські медичні працівники, фармацевти та інші фахівці тепер можуть швидко знайти роботу за допомогою нового онлайн-ресурсу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МОЗ України.

В Україні працює Єдиний вебпортал вакансій у закладах охорони здоров’я

Українські медики та фахівці, які працюють у сфері охорони здоров’я, отримали новий зручний інструмент для пошуку роботи - Єдиний вебпортал вакансій.

На платформі вже розміщено близько 5 тисяч актуальних вакансій, найбільше з яких у Львівській, Харківській, Житомирській, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях.

На порталі доступні оголошення для медичних працівників, фармацевтів, фахівців з реабілітації та інших професіоналів у сфері охорони здоров’я. Завдяки зручним фільтрам користувачі можуть обрати вакансії за назвою посади, медичним закладом або його місцем розташування.

Доступність і підтримка

Платформа є публічною і зручною для користувачів. Без реєстрації можна переглядати всі оголошення про вакантні посади, а також звернутися за консультаційною підтримкою.

Для подачі даних на обрану вакансію потрібно зареєструватися на порталі й авторизуватися за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

Використання порталу є обов’язковим для добору персоналу у державні та комунальні медичні заклади.

Нагадаємо, що 14 серпня в Україні розпочав роботу Єдиний вебпортал вакансій у державних та комунальних закладах охорони здоров'я. Завдяки його функціоналу можна розміщувати оголошення про вакансії у медзакладах та шукати роботу.

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Мінстерство охорони здоров'я України