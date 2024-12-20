В Україні запрацював вебпортал для медиків: вже понад 5 тисяч вакансій

В Україні працює Єдиний вебпортал вакансій у закладах охорони здоров’я

Українські медики та фахівці, які працюють у сфері охорони здоров’я, отримали новий зручний інструмент для пошуку роботи - Єдиний вебпортал вакансій.

На платформі вже розміщено близько 5 тисяч актуальних вакансій, найбільше з яких у Львівській, Харківській, Житомирській, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях.

На порталі доступні оголошення для медичних працівників, фармацевтів, фахівців з реабілітації та інших професіоналів у сфері охорони здоров’я. Завдяки зручним фільтрам користувачі можуть обрати вакансії за назвою посади, медичним закладом або його місцем розташування.

Доступність і підтримка

Платформа є публічною і зручною для користувачів. Без реєстрації можна переглядати всі оголошення про вакантні посади, а також звернутися за консультаційною підтримкою.

Для подачі даних на обрану вакансію потрібно зареєструватися на порталі й авторизуватися за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

Використання порталу є обов’язковим для добору персоналу у державні та комунальні медичні заклади.