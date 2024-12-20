В Украине заработал веб-портал для медиков: уже более 5 тысяч вакансий

В Украине работает Единый веб-портал вакансий в учреждениях здравоохранения

Украинские медики и специалисты, работающие в сфере здравоохранения, получили новый удобный инструмент для поиска работы - Единый веб-портал вакансий.

На платформе уже размещено около 5 тысяч актуальных вакансий, больше всего из которых во Львовской, Харьковской, Житомирской, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях.

На портале доступны объявления для медицинских работников, фармацевтов, специалистов по реабилитации и других профессионалов в сфере здравоохранения. Благодаря удобным фильтрам пользователи могут выбрать вакансии по названию должности, медицинскому учреждению или его местоположению.

Доступность и поддержка

Платформа является публичной и удобной для пользователей. Без регистрации можно просматривать все объявления о вакантных должностях, а также обратиться за консультационной поддержкой.

Для подачи данных на выбранную вакансию нужно зарегистрироваться на портале и авторизоваться с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП).

Использование портала является обязательным для подбора персонала в государственные и коммунальные медицинские учреждения.