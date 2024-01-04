В Україні працює три національних виробника нелегальних сигарет, - експерт

"Тимчасова слідча комісія досліджувала це питання (хто основні нелегальні виробники сигарет, - ред). Вони брали рівень замовлення сировини в тисячах тонн до рівня податкового навантаження цих виробників. І постійно в антилідерах з дуже низьким показником цим була Винниківська тютюнова фабрика, це була фабрика в Гощі, і нова фабрика, яка відкрилася, ексвласників Жовтих Вод (фабрика ТОВ "Юнайтед Табако", - ред), які як ви пам’ятаєте, минулого року закривалися з бронетранспортерами та автоматникам. Тож по суті це три виробництва, які мають аномально низькі податкові показники і до них є багато питань у правоохоронців і податкових органів", - зазначив експерт.

За оцінками Гетмана, податкові втрати від нелегального продажу тютюнових виробів вже досягають величезної суми - 15-17 млрд гривень.

Подоланням цієї проблеми має стати перезавантаження роботи Бюро економічної безпеки, податкової та митної служб. За словами експерта, необхідно прийняти законопроєкти, спрямовані на повне оновлення цих служб для більш ефективного контролю та реагування на цю проблему.

Нагадаємо, за даними дослідження Kantar Ukraine, у жовтні поточного року, частка нелегальної тютюнової продукції на ринку сягнула 25,7%. Ще у червні цей показник складав 19,5%. Такий відсоток "тіні" є абсолютним антирекордом за всю історію дослідження нелегальної торгівлі в Україні, починаючи з 2011 року.

Втрати до державного бюджету експерти оцінюють у 23,5 млрд грн податкових надходжень.