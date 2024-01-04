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В Украине работает три национальных производителя нелегальных сигарет, - эксперт

Фото: в Украине работает три национальных производителя нелегальных сигарет (УНИАН)
Автор: Сергей Новиков

В Украине работает три известных национальных производителя контрафактных сигарет, а также масштабная розничная сеть по их реализации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на координатора Экономической экспертной платформы Олега Гетмана.

"Временная следственная комиссия исследовала этот вопрос (кто основные нелегальные производители сигарет, - ред). Они принимали уровень заказа сырья в тысячах тонн до уровня налоговой нагрузки этих производителей. И постоянно в антилидерах с очень низким показателем этим была Винниковская табачная фабрика, это была фабрика в Гоще, и открывшаяся новая фабрика эксвладельцев Желтых Вод (фабрика ООО "Юнайтед Табако", - ред), которые, как вы помните, в прошлом году закрывались с бронетранспортерами и автоматчиками, по сути это три производства, которые имеют аномально низкие налоговые показатели и к ним много вопросов у правоохранителей и налоговых органов", - отметил эксперт.

По оценкам Гетмана, налоговые потери от нелегальной продажи табачных изделий уже достигают огромной суммы - 15-17 млрд гривен.

Преодолением этой проблемы должна стать перезагрузка Бюро экономической безопасности, налоговой и таможенной служб. По словам эксперта, необходимо принять законопроекты, направленные на полное обновление этих служб для более эффективного контроля и реагирования на эту проблему.

Напомним, по данным исследования Kantar Ukraine, в октябре текущего года доля нелегальной табачной продукции на рынке достигла 25,7%. Еще в июне этот показатель составлял 19,5%. Такой процент тени является абсолютным антирекордом за всю историю исследования нелегальной торговли в Украине, начиная с 2011 года.

Потери в государственный бюджет эксперты оценивают в 23,5 млрд. грн. налоговых поступлений.

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