Україні для повного захисту треба до 12 систем Patriot, - Подоляк

Для того, щоб захистити всю територію України, Повітряним силам потрібно 10-12 зенітних ракетних комплексів Patriot.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника глави Офісу президента України Михайло Подоляка в інтерв’ю The Guardian .

"Тактика Росії зрозуміла: вони використовують масовані атаки безпілотників, щоб перевантажити наші системи протиповітряної оборони, а потім паралельно вони мають можливість використовувати балістичні ракети для атак на інфраструктуру", - сказав Подоляк.

Він зазначив, що Україні не вистачає сучасних зенітних комплексів, таких як Patriot. Вони здатні вражати російські ракети нового покоління, такі як "Онікс" і "Кинджал".

"Через дефіцит цих систем ми не можемо охопити всі частини країни", - наголосив радник.

За словами Подоляка, Україні потрібно 10-12 систем Patriot або подібних, щоб мати можливість захистити всю країну.

Він додав, що нещодавні удари по Одесі показали, що посилення систем протиповітряної оборони було правильним як з економічної, так і з моральної точок зору.

"Виправити все це пізніше буде набагато дорожче, ніж забезпечити систему Patriot для захисту півдня", - зазначив Подоляк.

Patriot в Україні

Наразі Україна має дві системи ППО Patriot. Одну батарею передали Сполучені Штати Америки, іншу - Німеччина спільно з Нідерландами. За словами президента Володимира Зеленського, для ефективного захисту від російських атак Україні потрібно 50 батарей Patriot.

Варто також нагадати про те, що система ППО вже показала успішний результат, коли 4 травня вперше збила над Києвом російську гіперзвукову ракету Х-47 "Кинджал".