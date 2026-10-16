Україні потрібно від Європи як мінімум 70 млрд євро на оборону у 2027 році, - Зеленський

Глава держави звернув увагу, що російський диктатор Володимир Путін планує витрачати дедалі більше грошей на війну проти України. Про це свідчить федеральний бюджет РФ наступного року. Україна має протидіяти таким крокам агресора.

"Ми знаємо, як це робити за допомогою технологій. Це коштує значно дешевше і допомагає зупинити його операції проти України та проти вас. Війна буде коштувати 155 млрд євро наступного року. І нам потрібно ще як мінімум 70 млрд євро від вас на оборону, на зброю та на нашу стійкість", - зазначив президент, звертаючись до лідерів країн ЄС.

Він наголосив, що така сума є реалістичною. Також Зеленський закликав знайти цю підтримку для України, щоб вона могла стримати Росію.

Витрати РФ на оборону у 2027 році

Нагадаємо, Росія планує збільшити витрати на оборону в 2027 році на 27% порівняно з попередньо передбаченою сумою. На ці цілі хочуть спрямувати 17,1 трлн рублів (приблизно 9,2 трлн гривень), що стане рекордним показником з початку повномасштабної війни проти України.