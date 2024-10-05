Україні потрібно гарантувати мир без торгівлі територіями, - Зеленський

Гарантувати Україні надійний мир та тривалу безпеку можливо і треба виключно на основі міжнародного права. Це має бути без будь-якої торгівлі територіями.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення голови держави.

Президент зазначив, що днями буде обговорено поповнення воєнних пунктів плану перемогу України, що може швидко посилити українські позиції. За словами Зеленського, світ має ресурс посилення, який дозволить рухатись за Формулою миру.

"Цими днями будуть політичні консультації між нашими командами: урядовці, дипломати. Говоритимуть також військові по наповненню воєнних пунктів Плану перемоги. Це те, що може доволі швидко посилити Україну, українські позиції – наш фронт передусім. І все, що зазначено в Плані, абсолютно реально для наших партнерів. Є у світу цей ресурс посилення, який дозволить рухатись вперед за Формулою миру", - сказав голова держави.

Зеленський наголосив, що гарантувати Україні мир та безпеку можливо лише згідно міжнародного права, як це вказано у Формулі миру.

"Саме в цьому наша мета, наше завдання - гарантувати Україні надійний мир і тривалу безпеку. Це можливо виключно на основі міжнародного права і без будь-якої торгівлі суверенітетом чи торгівлі територіями. Саме так, як передбачено Формулою миру. Україні потрібен мир - справжній, справедливий - гарантований захист від війни", - сказав президент.

Голова держави додав, що це можливо лише на сильних позиціях і лише тоді, коли народ України та партнери української держави "дійсно об'єднані".

"Дякую всім, хто нам допомагає і хто готовий так само, як і ми, зробити наступний тиждень багато в чому історичним", - резюмував Зеленський.