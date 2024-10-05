Украине нужно гарантировать мир без торговли территориями, - Зеленский

Гарантировать Украине надежный мир и длительную безопасность можно и нужно исключительно на основе международного права. Это должно быть без какой-либо торговли территориями.

Президент отметил, что на днях будет обсуждено пополнение военных пунктов плана победы Украины, что может быстро усилить украинские позиции. По словам Зеленского, у мира есть ресурс усиления, который позволит двигаться по Формуле мира.

"На днях будут политические консультации между нашими командами: члены правительства, дипломаты. Будут говорить также военные по наполнению военных пунктов Плана победы. Это то, что может довольно быстро усилить Украину, украинские позиции - наш фронт прежде всего. И все, что указано в Плане, абсолютно реально для наших партнеро. У мира есть этот ресурс усиления, который позволит двигаться вперед по Формуле мира", - сказал глава государства.

Зеленский подчеркнул, что гарантировать Украине мир и безопасность можно только согласно международному праву, как указано в Формуле мира.

"Именно в этом наша цель, наша задача - гарантировать Украине надежный мир и длительную безопасность. Это возможно исключительно на основе международного права и без какой-либо торговли суверенитетом или торговли территориями. Именно так, как предусмотрено Формулой мира. Украине нужен мир - настоящий, справедливый - гарантированная защита от войны", - сказал президент.

Глава государства добавил, что это возможно только на сильных позициях и только тогда, когда народ Украины и партнеры украинского государства действительно объединены.

"Благодарю всех, кто нам помогает и кто готов так же, как и мы, сделать следующую неделю во многом исторической", - резюмировал Зеленский.