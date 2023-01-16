Україні потрібно більше танків для прориву у війні з Росією, - експерти

Видання нагадує, що Британія пообіцяла надати Україні 14 танків Challanger 2, а Польща - 14 танків Leopard, але такої кількості важкої броньованої техніки досі недостатньо для того, щоб провести результативний наступ.

Як зазначають експерти Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS), нашій країні знадобиться для проведення одного наступу близько 100 танків. З такою думкою погоджується і Філ Осборн, колишній начальник військової розвідки Великої Британії. Але багато чого також залежить і від належної підготовки, хорошого постачання запасних частин та бойових планів України на весну 2023 року.

Видання наголошує, що вирішальну роль у наступі українських військових можуть відіграти саме німецькі танки Leopard, оскільки Challanger 2 не вироблялися в такій кількості. Німецька техніка має більші можливості, ніж танки радянської епохи, які зараз має Україна.

За даними IISS, на озброєнні країни НАТО мають близько 2300 танків Leopard 2, а ще 300 - зберігаються на складах. Відповідно їх достатньо для того, щоб довести кількість західних танків на озброєнні в України до 100. Але для цього необхідно, щоб канцлер ФРН Олаф Шольц дозволив експорт такої техніки з інших країн в Україну.

Експерти з IISS кажуть, що українським солдатам може знадобитися від трьох до шести тижнів, щоб досягти "базової майстерності" у використанні Leopard 2.

"Проте справжнім випробуванням стане те, чи розробить Київ план ефективного використання танків у поєднанні з артилерією, щоб розчистити шлях, і піхотою, щоб захистити броньовану техніку та розчистити укріплені позиції", - резюмує видання.