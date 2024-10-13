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Україні потрібно адаптувати цінові обмеження на ринку електроенергії до європейських цін, - ЄУЕА

Неділя 13 жовтня 2024 20:02
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Україні потрібно адаптувати цінові обмеження на ринку електроенергії до європейських цін, - ЄУЕА Фото: Україні потрібно адаптувати цінові обмеження на ринку електроенергії до європейських цін (Віталй Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Для забезпечення стабільного постачання електроенергії в Україні, особливо в зимовий період, необхідно адаптувати цінові обмеження на ринку до європейських цін. Це дозволить трейдерам і бізнесу закуповувати електроенергію за кордоном в умовах очікуваного дефіциту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Анастасію Верещинську, директора Європейсько-українського енергетичного агентства (ЄУЕА).

За її словами, цінові обмеження існують на ринку електроенергії України з 2019 року, коли була запроваджена нова модель ринку.

"Це не зовсім ринковий механізм. У більшості європейських країн ринок працює вільно, і ціна відповідає обсягам продажу та попиту", - пояснила Верещинська.

За її словами, наразі на ринку електроенергії діють три часові проміжки з різними ціновими обмеженнями: з 00:00 до 7:00, з 7:00 до 17:00, і з 17:00 до 23:00, і ввечері цінові обмеження найбільші.

"Ми розуміємо, що взимку споживання зросте, і нам треба бути готовими дати можливість закуповувати електроенергію за кордоном, - - наголосила директор ЄУЕА.

Верещинська підкреслила необхідність зробити цінові обмеження співвідносними з європейськими цінами. За її словами, це дозволить трейдерам і бізнесу ефективно працювати на міжнародному ринку електроенергії, особливо в періоди високого попиту.

"Тоді, коли потенційно може бути висока ціна в Європі, вона має бути співвідносною з тим, що можна на українському ринку буде продати," - підсумувала вона.

Раніше голова Ради Української асоціації відновлювальної енергетики Станіслав Ігнатьєв заявив, що існуючі прайс-кепи на електроенергію можуть створити проблеми з імпортом електроенергії з ЄС у періоди дефіциту.

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