Україні потрібно 175 млрд доларів на оборону у 2027 році: скільки вже заклали до бюджету

Де взяти додаткові кошти

За словами Єрмолічева, різниця між необхідним та передбаченим обсягом фінансування становить 70 млрд доларів. Для покриття цієї суми Україна розраховує використати міжнародні механізми підтримки.

Йдеться не лише про пряме фінансування, а й про програми, які дають змогу отримувати безпосередньо озброєння.

"Потреба 70 млрд доларів є. І тут мають задіятися різні інструменти, зокрема співпраця з міжнародними партнерами", - заявив перший заступник міністра.

Він також згадав механізми, які застосовувалися протягом останніх чотирьох років, включаючи "Рамштайн" та PURL.

Що передбачено проектом бюджету

Загальний ресурс для сектору оборони збільшили на 518 млрд грн – з 4,4 трлн до 4,9 трлн грн.

У цю суму вже закладено 300 млрд грн на грошове забезпечення військовослужбовців та пов'язані із обороною соціальні виплати. Ці витрати планують покривати з допомогою внутрішніх джерел.

При цьому розрахунки поки що не передбачають можливого збільшення чисельності військових, оскільки спрогнозувати такий показник складно.

Крім того, Міністерство фінансів збільшило обсяг резервного фонду. Якщо 2026 року на нього передбачено близько 140 млрд грн, то у проекті бюджету на 2027 рік закладено 200 млрд грн.

"Тому ми сподіваємося, що на початок року ми вийдемо більш-менш стабільно. Плюс ми збільшили ресурс на Резервний фонд під Міністерством фінансів: цього року ми входили за загальним фондом близько 140 млрд грн, то наступного року ми вже заклали за загальним фондом 200 млрд грн", - підсумував Єрмолічов.