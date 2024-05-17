Україні потрібні західні системи ППО для знищення розвідувальних БПЛА росіян, - ISW
Збройні сили України відчувають дефіцит зенітних систем для знищення ворожих розвідувальних дронів на передовій і в тилу. Компенсувати нестачу може передача Силам оборони систем ППО західного виробництва.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).
У відомстві послалися на повідомлення Королівського інституту об'єднаних збройних сил (RUSI) від 14 травня. В ньому йдеться про те, що Україна була змушена компенсувати зменшення поставок зенітних ракетних комплексів. Ця нестача дозволила російським розвідувальним дронам вільніше залітати у тилові райони країни, зокрема літати над Харковом, і оптимізувала розвідувальний вогневий комплекс російських військ.
У RUSI повідомили, що впродовж більшої частини повномасштабного вторгнення, достатньо забезпечені Збройні сили України були здатні обмежити можливості російських розвідувальних безпілотників. Однак скорочення поставок зенітних перехоплювачів, змусило Сили оборони ухвалювати дедалі складніші рішення щодо розгортання протиповітряної оборони над критично важливими об'єктами інфраструктури в тилу або у прифронтових зонах.
У звіті ISW також нагадали, що російські війська проводили широкомасштабну повітряну кампанію проти міста Харкова під час наступальних операцій на півночі Харківської області та використовували удари планерних бомб для забезпечення російських наземних маневрів в області. Також у звіті нагадали, що росіяни використовували удари планерних бомб з тактичною метою під час захоплення Авдіївки.
"Українські війська потребують перехоплювачів протиповітряної оборони західного виробництва, щоб знищувати російські розвідувальні безпілотники в тилу і на передовій, а також розгромити оптимізовану російську ППО, яка забезпечує російське тактичне просування вздовж фронту", - йдеться у звіті ISW.
Проблема обстрілів керованими авіабомбами
За останні кілька місяців Росія почала активно використовувати для ударів по Україні керовані авіабомби (КАБи). Атаки завдаються по прифронтових населених пунктах, Харкову та об'єктах енергетичної та критичної інфраструктури.
Збройні сили мають недостатньо систем ППО для відбиття подібних атак, оскільки авіабомби збити практично неможливо, а російські винищувачі запускають їх із дуже далекої відстані без заходження в зону ураження протиповітряної оборони ЗСУ. Відганяти літаки від зони пуску КАБів можуть ЗРК Patriot, яких в України обмаль, або винищувачі F-16.
Так, 12 травня загарбники вдарили КАБами по місту Вовчанськ у Харківській області. Постраждалі місцеві жителі.
Наприкінці квітня росіяни скинули керовану авіабомбу на прифронтове місто Костянтинівка у Донецькій області. Внаслідок атаки є поранені.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.