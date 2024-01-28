Україні потрібні військові кораблі, будемо раді прийняти британські фрегати, - Неїжпапа

Зазначається, що йдеться про фрегати HMS Argyll і нещодавно відремонтований HMS Westminster. Британські ЗМІ повідомляли, що Велика Британія змушена "списати" ці кораблі, щоб перенаправити моряків, які їх обслуговують, на фрегати нового класу.

Неїжпапа зазначив, що Україна готова прийняти британські військові кораблі, якщо буде така можливість.

"Звичайно, ВМС потрібні військові кораблі, тому що ми розуміємо, що без кораблів немає флоту. Тому, якщо буде ухвалено таке рішення, що стосується можливості передачі двох фрегатів Військово-морським силам України, ми будемо цьому дуже раді", - сказав командувач.

Мінні тральники від Британії

В грудні Міністерство оборони Британії підтвердило, що передасть Україні два тральники для розмінування.

У січні Туреччина заявила, що не буде пропускати вищезгадані кораблі через свою протоку. Пояснювалося, що ще на початку війни в Україні Анкара закрила протоки для військових кораблів сторін, що воюють.