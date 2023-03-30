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Україні потрібні F-16. Залужний показав відео роботи авіації

Фото: в Україні пояснили, навіщо ЗСУ потрібні літаки F-16 (wikipedia-org)
Автор: Наталія Гурковська

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що Україні потрібні літаки F-16 і показав роботу української авіації у війні проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення в Telegram.

"З перших днів війни авіація Росії, їхні пілоти та командування, мені здається, були дуже самовпевнені. Вони вважали, що в перші години знищили наші зенітно-ракетні війська, авіацію, і тому вони не очікували, що буде такий спротив і тому саме в перші тижні вторгнення, вони втратили значну кількість своєї авіації", - каже командир бригади тактичної авіації Олексій Матюшкін.

Він допустив, що саме з цього і з'явився такий образ "привид Києва", тому що росіяни не очікували, що буде такий спротив.

"Вони не розуміли, звідки з'являються літаки, якщо вони їх усі "знищили"", - додав він.

Матюшкін зізнається збити "шахед" чи ракету - нелегка справа, тому що коли створювався літак МіГ-29, він не був призначений для боротьби с подібними беспілотними летальними апаратами - тоді їх ще не існувало в природі.

"Літак МіГ-29, будемо казати правду, він вже морально застарів. F-16 може застосовувати всю номенклатуру західного озброєння, яка є на озброєнні країн НАТО", - додав він.

Як повідомлялось, нещодавно два українських пілоти прибули в США для навчання на симуляторі для сучасних бойових літаків, зокрема F-16.

Тим часом група американських сенаторів вимагає від Пентагону відправити Україні F-16.

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Валерій ЗалужнийВійна в Україні