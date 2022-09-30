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Україні потрібні додаткові гарантії безпеки та системи ПРО, - Єрмак та Расмуссен

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П'ятниця 30 вересня 2022 12:57
Україні потрібні додаткові гарантії безпеки та системи ПРО, - Єрмак та Расмуссен Фото: голова Офісу президента Андрій Єрмак та екс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен (Getty Images)
Автор: Юлія Бойко

Україні терміново потрібні протиракетні системи, щоб ефективно перехоплювати крилаті ракети країни-терориста Росії. Це разом із гарантіями безпеки було б сигналом Заходу українцям, що союзники вірять в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на колонку голови Офісу президента Андрія Єрмака та екс-генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена для Wall Street Journal.

"Щоб захистити цивільне населення й дозволити відновлення, союзники України мають надати все необхідне для запобігання повітряним атакам", - наголошується у зверненні.

Єрмак і Фог Расмуссен підкреслили, що російський диктатор Володимир Путін "має зрозуміти, що відданість вільного світу Україні тверда, а його війна марна".

Тому, роблять вони висновок, Україні потрібні гарантії безпеки "зараз", оскільки затягування процесу "спонукає Кремль продовжувати свою незаконну війну".

"Головне, ці гарантії дали б українському народу сигнал, що його союзники вірять у безпечну й незалежну Україну. Якщо ми правильно забезпечимо ці гарантії, ми зможемо побудувати новий наріжний камінь глобальної безпеки. Якщо ми зазнаємо невдачі, це означатиме нескінченну кризу на європейській землі", - наголошується в статті.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що в цій же статті Андрій Єрмак та Андрес Фог Расмуссен заявили, що варварство російської окупації показує, чому світ має підтримати Україну в завершенні цієї війни та притягненні винних до відповідальності.

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