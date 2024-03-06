Україні потрібна підтримка всіх країн Європи, немає більш термінового завдання, - Санду

Вона сьогодні виступила в Бухаресті на передвиборчому з'їзді "Європейської народної партії".

"Ми зібралися тут у переломний момент, коли свобода і демократія в усій Європі зазнають серйозної атаки. Сьогодні, як ніколи, нам потрібно зберегти мужність, лідерство і єдність, щоб захистити вільні суспільства і відбити агресію", - сказала Санду.

Президент Молдови заявила, що настав час відстоювати демократію, свободу вибору і мир.

Допомога Україні

"У нас немає часу на сумніви. Україні потрібна підтримка всіх вільних європейських країн. Немає більш термінового завдання, ніж підтримка України та забезпечення миру", - зазначила Санду.

Також вона підкреслила, що Росія хоче впливати на Молдову. За її словами, Росія вважає, що не зобов'язана питати думку маленьких країн, для Росії люди з Молдови не мають жодного значення в їхніх геополітичних планах.

Ще Санду сказала, що РФ бачить Молдову тільки як лінії на карті, але громадяни Молдови обрали інший шлях. І країна потребує підтримки цього вибору з боку Європи.

Допомога Молдови

Минулого року Молдова відправила три партії гуманітарної допомоги - у лютому, квітні та вересні - переважно для потреб української армії.

Крім того, у червні 2023 року Молдова відправила вісім вантажівок гуманітарної допомоги на суму 200 тисяч євро для ліквідації екологічних і гуманітарних наслідків, викликаних руйнуванням греблі в Новій Каховці.

Минулого року повідомлялося, що Молдова приєднається до міжнародного реєстру збитків через агресію РФ проти України.

Під час візиту до України у листопаді минулого року президент Молдови Майя Санду заявила, що Молдову вдалося вберегти від окупації лише завдяки діям українських військових.