Україні потрібен професійний уряд, який працюватиме на досягнення конкретних цілей, - Палатний

Україні потрібен уряд національної згуртованості. Зміна уряду матиме сенс тоді, коли це стане частиною системних змін, що базуються на професіоналізмі, відповідальності та повазі до місцевого самоврядування.

"Зараз йдуть інтенсивні розмови про зміну Кабміну. Міняти уряд треба. Але не заради рейтингів. А заради результату. Потрібні системні зміни. Потрібний уряд національної згуртованості, який обʼєднує всі зусилля, в тому числі і місцевого самоврядування. Поки в нас тотальний тиск на політичних опонентів та місцеве самоврядування, централізація рішень, ручне управління і нульова стратегія, то пересаджування одних й тих самих людей з посади на посаду нічого не змінить", - заявив Артур Палатний.

Він зазначив, що нинішній уряд вже понад 5 років працює без затвердженої програми, без чітких критеріїв оцінки та без планів, які можна було б перевірити. Такі підходи мають бути змінені, наголосив голова ЦВК партії УДАР.

У Кабміні мають працювати професіонали, а не "зручні". Призначення мають ґрунтуватися не на особистій вірності, а на здатності витягувати країну. Не на піарі, а на професійному досвіді. Не на кулуарних домовленостях, а на публічних цілях, упевнений Палатний.

"Коли за "перезавантаженням» немає професійних критеріїв, стратегічних цілей і відповідальності - це не оновлення, а суцільна імітація. Дуже дорого країні обходяться ці імітації. УДАР завжди виступав за сильне місцеве самоврядування, за прозорість рішень, за відповідальність і професіоналізм. І зараз ми це повторюємо особливо голосно. Бо в цей час, в час війни і викликів - саме якість рішень визначає, чи переможемо ми", - резюмував Артур Палатний.