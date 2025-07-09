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Украине нужно профессиональное правительство, которое будет работать на достижение конкретных целей, - Палатный

Украина, Среда 09 июля 2025 18:03
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Украине нужно профессиональное правительство, которое будет работать на достижение конкретных целей, - Палатный Фото: руководитель центрального исполкома политической партии "УДАР Виталия Кличко" Артур Палатный (facebook.com/Artur.Palatnyi)
Автор: Юлия Бойко

Украине нужно правительство национальной сплоченности. Смена правительства будет иметь смысл тогда, когда это станет частью системных изменений, основанных на профессионализме, ответственности и уважении к местному самоуправлению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя центрального исполнительного комитета политической партии "УДАР Виталия Кличко" Артура Палатного.

"Сейчас идут интенсивные разговоры о смене Кабмина. Менять правительство надо. Но не ради рейтингов. А ради результата. Нужны системные изменения. Нужно правительство национальной сплоченности, которое объединяет все усилия, в том числе и местного самоуправления. Пока у нас тотальное давление на политических оппонентов и местное самоуправление, централизация решений, ручное управление и нулевая стратегия, то пересаживание одних и тех же людей с должности на должность ничего не изменит", - заявил Артур Палатный.

Он отметил, что нынешнее правительство уже более 5 лет работает без утвержденной программы, без четких критериев оценки и без планов, которые можно было бы проверить. Такие подходы должны быть изменены, отметил председатель ЦИК партии УДАР.

В Кабмине должны работать профессионалы, а не "удобные". Назначение должны основываться не на личной верности, а на способности вытягивать страну. Не на пиаре, а на профессиональном опыте. Не на кулуарных договоренностях, а на публичных целях, уверен Палатный.

"Когда за "перезагрузкой" нет профессиональных критериев, стратегических целей и ответственности - это не обновление, а сплошная имитация. Очень дорого стране обходятся эти имитации. УДАР всегда выступал за сильное местное самоуправление, за прозрачность решений, за ответственность и профессионализм. И сейчас мы это повторяем особенно громко. Потому что в это время, во время войны и вызовов - именно качество решений определяет, победим ли мы", - резюмировал Артур Палатный.

Ранее народный депутат Ярослав Железняк сообщал о возможной отставке Дениса Шмыгаля с должности премьер-министра. Также об ожидаемом обновлении состава Кабмина писало британское издание The Economist и другие украинские и иностранные СМИ.

Как известно, Денис Шмыгаль занимает должность премьера с 4 марта 2020 года.

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Артур Палатный Денис Шмыгаль УДАР
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