Україні потрібен імпорт електроенергії з ЄС до завершення опалювального сезону, - Зеленський

"Як мінімум до завершення цього опалювального сезону ми потребуємо аварійної підтримки з боку європейської енергосистеми, тобто постачання електрики з країн Євросоюзу в Україну обсягом до 2 ГВт", - сказав він.

За його словами, аби це стало можливим, необхідне рішення євромережі операторів систем передачі електрики збільшити імпортну потужність.

Президент зазначив, що така підтримка постачання електрики може коштувати близько 800 млн євро в поточних цінах.

"Це суттєво, але суттєво менше, ніж може коштувати нам усім блекаут в Україні", - додав він.

Зеленський також додав, що нашій країні потрібні трансформатори, обладнання для відновлення високовольтних мереж, а також газотурбінні та газопоршневі енергоблоки.

Нагадаємо, за словами Зеленського, що Росія намагається спровокувати блекаут в Україні, щоб показати цим нібито "поразку Європи".

При цьому прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначав, що Україна готується до різних сценаріїв проходження зимового періоду, включно з блекаутом.

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