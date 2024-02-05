В Україні потеплішає до +15: з чим це пов’язано та чи очікувати повернення морозів

Як зазначила Голеня, станом на 4 лютого середня добова температура в Україні перевищувала норму на 7-10 градусів.

Водночас з 8-9 лютого очікується невелике похолодання, "буквально на один день", але температури все одно будуть плюсовими, тільки на півночі вночі мінус, сказала вона.

Очікується, що з 10 лютого в Україну з Середземного моря прийде чергова хвиля теплого повітря. "Підвищення температури орієнтовно до 14-15 лютого", - повідомила синоптик.

За прогнозом Укргідрометцентру, в цей період температура в Києві вдень становитиме до 10 градусів на, Півдні, на Закарпатті та Прикарпатті - до 15-16 градусів тепла. При цьому суттєвих опадів не очікується. Потім в Україну потім може прийти прохолодне повітря з Півночі або Заходу, повідомила синоптик.

Кліматичні зміни

Як зазначила Голеня, високі температури взимку в Україні - досить часте явище в останні 20 років. Водночас, морози можуть ще повернутися. "Звичайно, що ще й березні можна очікувати", - сказала вона.

Нагадаємо, 2023 рік в Києві став другим у рейтингу найтепліших після 2020 року за рахунок рекордно теплого другого півріччя. Середньорічна температура 2023 року у столиці склала 10,8 градусів тепла, що на 1,8 градусів вище кліматичної норми.

За прогнозом Укргідрометцентру, середня місячна температура в лютому 2024 року прогнозується від 4 градусів морозу до 2 градусів тепла. У Києві очікується близько до норми.