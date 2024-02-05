В Украине потеплеет до 15 градусов: с чем это связано и ожидать ли возвращения морозов

Как отметила Голеня, 4 февраля средняя суточная температура в Украине превышала норму на 7-10 градусов.

В то же время, с 8-9 февраля ожидается небольшое похолодание, "буквально на один день", но температуры все равно будут плюсовыми, только на севере ночью минус, сказала она.

Ожидается, что с 10 февраля на Украину из Средиземного моря придет очередная волна теплого воздуха. "Повышение температуры ориентировочно до 14-15 февраля", - сообщила синоптик.

По прогнозу Укргидрометцентра, в этот период температура в Киеве днем составит до 10 градусов, на юге, в Закарпатье и Прикарпатье - до 15-16 градусов тепла. При этом существенных осадков не ожидается. Затем в Украину может прийти прохладный воздух с Севера или Запада, сообщила синоптик.

Климатические изменения

Как отметила Голеня, высокие температуры зимой в Украине – довольно частое явление в последние 20 лет. В то же время морозы могут еще вернуться. "Конечно, еще и марте можно ожидать", - сказала она.

Напомним, 2023 год в Киеве стал вторым в рейтинге самых теплых после 2020 года за счет рекордно теплого второго полугодия. Среднегодовая температура 2023 года в столице составила 10,8 градуса тепла, что на 1,8 градуса выше климатической нормы.

По прогнозу Укргидрометцентра, средняя месячная температура в феврале 2024 прогнозируется от 4 градусов мороза до 2 градусов тепла. В Киеве ожидается близко к норме.