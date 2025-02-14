В Україні потепліє. Синоптики дали прогноз на сьогодні

"Найближчої доби синоптична ситуація змінюватиметься: холодне повітря почне відступати у східному напрямку, а до України переміститься тепліша повітряна маса із Західної Європи, тож у більшості областей температура підвищиться, особливо вночі", - розповіли синоптики.

До того ж, атмосферний фронт зумовить у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях невеликий сніг, на заході з дощем.

"Хмарно. У західних областях невеликий сніг з дощем; температура вдень 0-5° тепла. На решті території без опадів, лише в північних, Вінницькій та Черкаській областях вдень невеликий сніг та мокрий сніг; температура вдень від 2° морозу до 3° тепла, у південній частині 4-9° тепла", - зазначили в "Укргідрометцентрі".

На дорогах західних, місцями північних, Вінницької та Черкаської областей ожеледиця. Вітер південно-західний, вдень на заході країни північно західний, 7-12 м/с.

Погода в Києві та області

Хмарно. Вночі без опадів, вдень невеликий мокрий сніг. На дорогах місцями ожеледиця.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вдень від 2° морозу до 3° тепла; у Києві вдень 0-2° тепла.



Погода в Україні 14 лютого (facebook.com/UkrHMC)