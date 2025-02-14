В Україні потепліє. Синоптики дали прогноз на сьогодні

Сьогодні, 14 лютого, в Україні потепліє. Ймовірний сніг, місцями з дощем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".
"Найближчої доби синоптична ситуація змінюватиметься: холодне повітря почне відступати у східному напрямку, а до України переміститься тепліша повітряна маса із Західної Європи, тож у більшості областей температура підвищиться, особливо вночі", - розповіли синоптики.
До того ж, атмосферний фронт зумовить у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях невеликий сніг, на заході з дощем.
"Хмарно. У західних областях невеликий сніг з дощем; температура вдень 0-5° тепла. На решті території без опадів, лише в північних, Вінницькій та Черкаській областях вдень невеликий сніг та мокрий сніг; температура вдень від 2° морозу до 3° тепла, у південній частині 4-9° тепла", - зазначили в "Укргідрометцентрі".
На дорогах західних, місцями північних, Вінницької та Черкаської областей ожеледиця. Вітер південно-західний, вдень на заході країни північно західний, 7-12 м/с.
Хмарно. Вночі без опадів, вдень невеликий мокрий сніг. На дорогах місцями ожеледиця.
Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вдень від 2° морозу до 3° тепла; у Києві вдень 0-2° тепла.
Погода в Україні 14 лютого (facebook.com/UkrHMC)
У перші дні лютого, як і в попередній період, утримувалася надзвичайно тепла для зими погода. Надалі на територію країни поширилися холодні повітряні маси з півночі Європи, які обумовили поступове зниження середніх добових температур повітря до показників нижчих від норми.
За рахунок таких коливань рівень середньої декадної температури майже на всій території країни виявився близьким та дещо вищим за норму.
Упродовж декади на більшості території країни тривав дефіцит опадів. Лише на початку декади у більшості областей спостерігалися невеликі, місцями помірні, опади у вигляді дощу та мокрого снігу.
Загалом у лютому 2025 року в Україні середня місячна температура повітря в Україні прогнозується від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. Це на 1,5-2 градуси вище за норму.
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