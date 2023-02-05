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В Україні поступово зростає споживання електроенергії, але дефіцит зменшився, - "Укренерго"

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Неділя 05 лютого 2023 11:56
В Україні поступово зростає споживання електроенергії, але дефіцит зменшився, - "Укренерго" Фото: в Україні поступово зростає споживання електроенергії, але дефіцит зменшився (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Споживання електроенергії в Україні поступово зростає через посилення морозів. Більш стрімке зростання очікується із початком робочого тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

При цьому дефіцит електроенергії дещо зменшився завдяки збільшенню виробництва, проте досі зберігається на суттєвому рівні. Наявний обсяг виробленої електроенергії ще недостатній для покриття споживання у повному обсязі.

Зазначається, що вироблена електроенергія розподіляється на забезпечення процесів, необхідних для роботи енергетичної та критичної інфраструктури (водоканали, котельні, лікарні), а також на покриття потреб промисловості та населення. При цьому у Київській та Одеській областях є мережеві обмеження.

Ліміти споживання доведені до всіх областей. Проте обмеження будуть діяти, за виключенням Київської та Одеської, лише на період з 16:00 до 20:00. В інший час доби обмеження споживання застосовувати не планується.

На жаль, через масштабну аварію на одній з підстанцій НЕК "Укренерго", в Одесі та прилеглих районах продовжують діяти аварійні відключення. Фахівці розробляють резервні схеми заживлення Одеси та прилеглих районів.

Окрім того, після ремонту в мережу повернулись два блоки на ТЕС. Водночас один блок виведено в аварійний ремонт. Також протягом майже всієї доби відбувається імпорт електроенергії з інших країн.

Як повідомлялося раніше, у Києві та Київській області частково повернули стабілізаційні відключення електроенергії, хоча раніше обіцяли не вимикати світло до 16:00.

До того ж, у YASNO заявили, що у Києві не планують вводити екстрені відключення світла попри похолодання.

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Укренерго Електроенергія Віялові відключення
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В Україні поступово зростає споживання електроенергії, але дефіцит зменшився, - "Укренерго"
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