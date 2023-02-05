В Украине постепенно растет потребление электроэнергии, но дефицит снизился, - "Укрэнерго"

Потребление электроэнергии в Украине постепенно растет из-за усиления морозов. Более стремительный рост ожидается с началом рабочей недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго" .

При этом дефицит электроэнергии несколько снизился благодаря увеличению производства, однако до сих пор сохраняется на существенном уровне. Имеющийся объем производимой электроэнергии еще недостаточен для покрытия потребления в полном объеме.

Отмечается, что вырабатываемая электроэнергия распределяется на обеспечение процессов, необходимых для работы энергетической и критической инфраструктуры (водоканалы, котельные, больницы), а также на покрытие потребностей промышленности и населения. При этом в Киевской и Одесской областях есть сетевые ограничения.

Лимиты потребления доведены до всех областей. Однако ограничения будут действовать, за исключением Киевской и Одесской, только в период с 16:00 до 20:00. В остальное время суток ограничение потребления применять не планируется.

К сожалению, из-за масштабной аварии на одной из подстанций НЭК "Укрэнерго", в Одессе и близлежащих районах продолжают действовать аварийные отключения. Специалисты разрабатывают резервные схемы заживления Одессы и близлежащих районов.

Кроме того, после ремонта в сеть вернулись два блока на ТЭС. Одновременно один блок выведен в аварийный ремонт. Также в течение почти всех суток происходит импорт электроэнергии из других стран.

Как сообщалось ранее, в Киеве и Киевской области частично вернули стабилизационные отключения электроэнергии, хотя раньше обещали не выключать свет до 16:00.

К тому же, в YASNO заявили, что в Киеве не планируют вводить экстренные отключения света, несмотря на похолодание.

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