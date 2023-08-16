UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Україні послабили контроль за цінами після суттєвого зниження інфляції

Фото: уряд послабив контроль за цінами (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів вніс зміни до розпорядження Про заходи щодо моніторингу та аналізу цін і стану товарних ринків, ухваленого в січні 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження від 15 серпня 2023 р. № 711-р.

Згідно з документом, Державна служба статистики буде проводити моніторинг споживчих цін на соціально значущі товари не щодня, а щотижня.

Крім того, скасована норма про те, що Державна служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів щотижня проводить аналіз задекларованих роздрібних цін на товари, що мають істотну соціальну значущість, і товари протиепідемічного призначення.

Регулювання та контроль за цінами

Нагадаємо, контроль за цінами на соціально значущі товари в Україні відновили навесні 2020 року після введення карантину через спалах гостро-респіраторної інфекції COVID-19. Заходи були підсилені на початку 2022 року.

Інфляція в Україні злетіла у 2022 році через війну до 26,6%. Проте у 2023 році інфляція стрімко знижується та у липні становила лише 11,3%. Очікується, що до кінця року вона буде нижче 10%. Крім того, уряд скасував карантинні обмеження, пов’язані з COVID-19.

У липні Кабінет міністрів продовжив державне регулювання цін на окремі види продовольчих товарів, однак скоротив перелік.

Читайте РБК-Україна в Google News