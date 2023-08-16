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В Украине ослабили контроль за ценами после существенного снижения инфляции

Фото: правительство ослабило контроль за ценами (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров внес изменения в распоряжение О мерах по мониторингу и анализу цен и состояния товарных рынков, принятое в январе 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение от 15 августа 2023 г. №711-р.

Согласно документу, Государственная служба статистики будет проводить мониторинг потребительских цен на социально значимые товары не ежедневно, а еженедельно.

Кроме того, отменена норма о том, что Государственная служба по безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей еженедельно проводит анализ задекларированных розничных цен на товары, имеющие существенную социальную значимость, и товары противоэпидемического назначения.

Регулировка и контроль за ценами

Напомним, контроль за ценами на социально значимые товары в Украине возобновили весной 2020 года после введения карантина из-за вспышки остро-респираторной инфекции COVID-19. Меры были усилены в начале 2022 года.

Инфляция в Украине взлетела в 2022 году из-за войны до 26,6%. Однако в 2023 году инфляция стремительно снижается и в июле составила всего 11,3%. Ожидается, что к концу года она будет ниже 10%. Кроме того, правительство отменило карантинные ограничения, связанные с COVID-19.

В июле Кабинет министров продолжил государственное регулирование цен на отдельные виды продовольственных товаров, однако сократил список.

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