В Україні посилюють контроль за військовим обліком: в одній з областей ухвалено рішення

Рішення міської влади

У Полтаві 2026 року буде посилено контроль за військовим обліком призовників, військовозобов'язаних і резервістів. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет Полтавської міської ради на засіданні 9 січня.

Документ передбачає впровадження додаткових механізмів перевірки та обліку військовозобов'язаних на рівні міста.

Перевірки установ і підприємств

У місті створять спеціальну комісію, яка займеться перевіркою державних органів, підприємств, установ та організацій.

Основну увагу приділять правильності ведення облікових списків, своєчасному звірення даних з ТЦК і наявності призначених відповідальних осіб за військовий облік.

Взаємодія з ТЦК і поліцією

Підприємства та установи зобов'яжуть інформувати ТЦК про громадян, які не перебувають на військовому обліку або порушують його правила.

Також передбачено посилення взаємодії з поліцією в питаннях розшуку, затримання та доставки до ТЦК осіб, які ухиляються від виконання військового обов'язку.

Ідентифікація через держустанови

Окремо наголошується, що громадяни, які перебувають у розшуку ТЦК, можуть бути ідентифіковані при зверненні до органів влади, ЦНАПів та інших установ. У таких випадках поліція за потреби зможе доставити їх до ТЦК для оформлення документів.

Інформування населення

Крім того, міська влада планує активніше інформувати мешканців про правила військового обліку через медіа, офіційний сайт міської ради, а також впровадити онлайн-консультації для громадян і відповідальних працівників підприємств.