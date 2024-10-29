В Україні посилять вимоги для бронювання від мобілізації: що готують у Кабміні

Таке рішення може бути прийняте після завершення аудиту рішень про надання підприємствам статусу критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення. Аудит проводиться для підприємств, які набули цього статусу після 31 травня 2024 року.

Зокрема, може бути збільшено розмір середньої зарплати для підприємства для віднесення його до категорії критично важливого. Зараз він має бути не меншим за середній показник по регіону. Але є варіант встановлення єдиного мінімального рівня на всій території країни. Поки що, за інформацією видання, є пропозиція встановити мінімальну межу 19-20 тисяч гривень на місяць.

Наразі критерії критичності визначають галузеві міністерства та ОВА, які встановлюють їхній фінальний перелік. За інформацією джерела видання, у деяких регіонах вже зафіксовано порушення у надання статусу критичних. Зокрема, у Києві, де таких критеріїв близько 50, а також у Львівській, Сумській, Хмельницькій та Одеській областях.

За словами джерела, найближчим часом може бути запроваджено норму узгодження критеріїв критичності з Міноборони та Мінекономіки. "Зараз саме опрацьовується варіант, що галузеві та регіональні критерії мають бути узгоджені з Міністерством оборони та Міністерством економіки", - сказав співрозмовник видання. Основні порушення щодо формування критеріїв визначення критичності підприємств виявлено в ОВА, які їх і формують.

Крім того, всі підприємства, які набули статусу критично важливих з червня, будуть додатково перевірені на справедливість його отримання та дії. Деякі підприємства після отримання такого статусу знижують заявлену зарплату або різко збільшують кількість співробітників.

"Це означає, що коли вони подавалися на отримання статусу критичного підприємства, вони вказали середню зарплату по регіону. Але потім вони перейшли на мінімалку. Це означає прямий обман держави", - сказав співрозмовник на підтвердження того, що перегляд рішень про критичність підприємств необхідно перевірити.

Якщо буде виявлено порушення чи маніпуляції, такого статусу підприємства можуть втратити. "Якщо будуть підстави, підприємства можуть втратити статус критично важливого", - сказав співрозмовник РБК-Україна, знайомий з процесом проведення перевірки.

Аудит рішень

Нагадаємо, Кабінет міністрів вирішив провести повторну перевірку підприємств, установ та організацій щодо їх відповідності критеріям для бронювання працівників від мобілізації.

Крім того, Кабмін вирішив поновити зупинену процедуру бронювання. Однак це стосується лише працівників підприємств, заброньованих 31 травня.

При цьому уряд вирішив провести аудит рішень про надання статусу критично важливих підприємств, ухвалених останні чотири місяці. Він триватиме до 15 листопада. Причина аудиту – аномальне зростання кількості критично важливих підприємств та кількості заброньованих працівників.