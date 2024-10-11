В Україні посилили відповідальність за незаконну вирубку дерев: які штрафи передбачені

Верховна рада України посилила відповідальність за незаконну вирубку дерев та чагарників. Українцям загрожує штраф за такі дії, а у деяких випадках за такі дії можуть позбавити волі на строк до трьох років.

Парламент 10 жовтня 2024 року ухвалив Закон №9665, який вносить зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП) та Кримінального кодексу України (КК) щодо боротьби з порушеннями у сфері захисту рослинного світу, лісокористування та протидії незаконному обігу деревини. Закон посилює відповідальність за незаконне вирубування, пошкодження чи знищення дерев та чагарників.

Зокрема, КУпАП доповнено новою статтею 652, яка передбачає адміністративну відповідальність за незаконне перевезення, зберігання чи продаж деревини без відповідних документів, які підтверджують її законність, або з підробленими чи незаконно отриманими документами. За такі порушення штраф для громадян складатиме від 510 до 15 300 гривень, а для посадових осіб – від 3400 до 15 300 гривень.

Кримінальний кодекс України доповнили статтею 2461, яка передбачає кримінальну відповідальність за незаконне перевезення чи збут деревини у значному розмірі без належних документів або з підробленими документами. За це передбачено штраф від 34 000 до 51 000 гривень або обмеження волі на строк до трьох років.