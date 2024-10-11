В Украине ужесточили ответственность за незаконную вырубку деревьев: какие штрафы предусмотрены

Верховная рада Украины усилила ответственность за незаконную вырубку деревьев и кустарников. Украинцам грозит штраф за такие действия, а в некоторых случаях за такие действия могут лишить свободы на срок до трех лет.

Парламент 10 октября 2024 года принял Закон №9665, который вносит изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях (КУоАП) и Уголовный кодекс Украины (УК) о борьбе с нарушениями в сфере защиты растительного мира, лесопользовании и противодействии незаконному обороту древесины. Закон усиливает ответственность за незаконную вырубку, повреждение или уничтожение деревьев и кустарников.

В частности, КУоАП дополнена новой статьей 652, которая предусматривает административную ответственность за незаконную перевозку, хранение или продажу древесины без соответствующих документов, подтверждающих ее законность, или с поддельными или незаконно полученными документами. За такие нарушения штраф для граждан составит от 510 до 15 300 гривен , а для должностных лиц – от 3400 до 15 300 гривен .

Уголовный кодекс Украины дополнен статьей 2461, которая предусматривает уголовную ответственность за незаконную перевозку или сбыт древесины в значительном размере без надлежащих документов или с поддельными документами. За это предусмотрен штраф от 34 000 до 51 000 гривен или ограничение свободы сроком до трех лет .