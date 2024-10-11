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В Украине ужесточили ответственность за незаконную вырубку деревьев: какие штрафы предусмотрены

Украина, Киев, Пятница 11 октября 2024 18:49
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В Украине ужесточили ответственность за незаконную вырубку деревьев: какие штрафы предусмотрены Фото: Вырубка леса (pexels)
Автор: Татьяна Веремеева

Верховная рада Украины усилила ответственность за незаконную вырубку деревьев и кустарников. Украинцам грозит штраф за такие действия, а в некоторых случаях за такие действия могут лишить свободы на срок до трех лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Верховной Рады Украины .

Парламент 10 октября 2024 года принял Закон №9665, который вносит изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях (КУоАП) и Уголовный кодекс Украины (УК) о борьбе с нарушениями в сфере защиты растительного мира, лесопользовании и противодействии незаконному обороту древесины. Закон усиливает ответственность за незаконную вырубку, повреждение или уничтожение деревьев и кустарников.

В частности, КУоАП дополнена новой статьей 652, которая предусматривает административную ответственность за незаконную перевозку, хранение или продажу древесины без соответствующих документов, подтверждающих ее законность, или с поддельными или незаконно полученными документами. За такие нарушения штраф для граждан составит от 510 до 15 300 гривен , а для должностных лиц – от 3400 до 15 300 гривен .

Уголовный кодекс Украины дополнен статьей 2461, которая предусматривает уголовную ответственность за незаконную перевозку или сбыт древесины в значительном размере без надлежащих документов или с поддельными документами. За это предусмотрен штраф от 34 000 до 51 000 гривен или ограничение свободы сроком до трех лет .

Ранее РБК-Украина рассказывало, какие штрафы угрожают украинцам за нарушение правил пожарной безопасности. Так, за нарушение правил пожарной безопасности в лесу грозит штраф от 1530 до 4590 гривен, а для должностных лиц он может достигать 15 300 гривен. Кроме того, за самовольное сжигание растительности штраф для граждан составляет 6120 гривен, а для должностных лиц – до 21 420 гривен. На территории заповедников предусмотрен удвоенный размер штрафа.

Также мы говорили, что в Украине запрещено выращивать некоторые растения и деревья. Нововведения связаны с использованием ограниченных земельных ресурсов из-за войны. РБК-Украина публиковало список таких растений.

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