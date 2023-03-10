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В Україні помітно похолодає. Синоптик дала прогноз на вихідні

Фото: синоптик Наталка Діденко дала прогноз на вихідні 11-12 березня (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Сильні дощі, які очікують завтра, 11 березня, зіпсують погоду і у неділю, 12 березня. В Україні суттєво похолоднішає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз погоди синоптика Наталки Діденко в Facebook.

"Дощі, часом навіть сильні, очікуються завтра, 11-го березня, в Україні", - розповіла вона.

За словами синоптика, завтра буде тепло, +10...+14 градусів, на заході та півночі трохи свіжіше, +7...+11 градусів.

"У неділю, 12-го березня, в Україні опадів поменшає, тепла також стане менше, похолоднішає вдень до +3...+8 градусів", - констатувала Діденко.

Погода у Києві

У Києві завтра очікується дощова, вітряна погода, напрямок вітру - південно-східний з переходом у неділю - на північно-західний.

Температура повітря 11-го березня очікується в межах +7...+9 градусів, в неділю опади припиняться, але похолоднішає до +4 градусів.

Як повідомлялося, погода в Україні у березні 2023 року буде із приємними теплими сюрпризами, весна прийде рано, але й без періодів похолодання не обійтися.

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