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В Украине заметно похолодает. Синоптик дала прогноз на выходные

Фото: синоптик Наталка Диденко дала прогноз на выходные 11-12 марта (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Сильные дожди, которые ожидают завтра, 11 марта, испортят погоду и в воскресенье, 12 марта. В Украине существенно похолодает.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз погоды синоптика Наталки Диденко в Facebook.

"Дожди, порой даже сильные, ожидаются завтра, 11 марта, в Украине", - рассказала она.

По словам синоптика, завтра будет тепло, +10...+14 градусов, на западе и севере немного свежее, +7...+11 градусов.

"В воскресенье, 12-го марта, в Украине осадков станет меньше, тепла также станет меньше, похолодает днем до +3...+8 градусов", - констатировала Диденко.

Погода в Киеве

В Киеве завтра ожидается дождливая, ветреная погода, направление ветра - юго-восточное с переходом в воскресенье - на северо-западное.

Температура воздуха 11 марта ожидается в пределах +7...+9 градусов, в воскресенье осадки прекратятся, но похолодает до +4 градусов.

Как сообщалось, погода в Украине в марте 2023 года будет с приятными теплыми сюрпризами, весна придет рано, но и без периодов похолоданий не обойтись.

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