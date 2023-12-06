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В Україні на полі бою загинув працівник мерії польського Любліна

Україна, Середа 06 грудня 2023 15:44
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В Україні на полі бою загинув працівник мерії польського Любліна Фото: український воїн Микола Мялковський (facebook.com/555art)
Автор: Каріна Левицька

В Україні на полі бою загинув 28-річний працівник мерії польського міста Любліна Микола Мялковський. Чоловік з першого дня повномасштабного вторгнення став на захист України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Любліна Кшиштофа Жука та матір загиблого Тетяну Мялковску.

"Дуже сумна звістка прийшла з України. Під час боїв з російським агресором загинув працівник Люблінської мерії Микола Мялковський", - повідомив мер Любліна.

За даними Жука, українець працював у відділі стратегії та підприємництва мерії.

Однак з першого дня повномасштабного вторгнення Мялковський повернуся з Польщі додому, в Україну і став на захист держави, долучившись до лав ЗСУ.

Мер висловив у дописі свої співчуття близьким та рідним полеглого воїна.

Мати військового Тетяна Мялковська написала допис про загиблого сина. Вона розповіла, що хлопець у перший день війни "написав заяву на роботі в Люблінській міській раді та приїхав на захист до дому".

"Миколу на щиті везуть додому в Луцьк", - написала Тетяна Мялковська.

Іноземці на боці України

На боці України, захищаючи її незалежність та суверенітет від російських загарбників, воюють добровольці з різних країн. На жаль, внаслідок бойових дій є жертви серед іноземних бійців.

Нещодавно на фронті поблизу Лимана загинув доброволець з Латвії. Причиною трагедії став удар російського безпілотника.

Також 12 жовтня стало відомо про загибель парамедика-волонтера з Данії. Він допомагав українцям з початку повномасштабного вторгнення РФ.

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