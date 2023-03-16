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В Україні подорожчали ціни на медичні препарати та послуги

Фото: Аптека (freepik com)
Автор: РБК-Україна

За рік в Україні на 20,2% зросли ціни на медичні препарати та послуги з охорони здоров'я.

Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на Держстат.

За даними Державної служби статистики України фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання здорожчали на 21,3%. Амбулаторні послуги, зокрема лікування вдома, зросли у ціні на 18,9%.

За останній місяць ціни змінилися не так суттєво, загальне подорожчання склало лише 0,8%. Зокрема:

  • фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання зросли у ціні на 0,4%;
  • амбулаторні послуги - на 1,6%.

У лютому цього року ціни на всі групи товарів та послуг здорожчали на 24,9%. Найбільше зросла вартість транспорту - на 33,6%, а також продукти харчування на 31,5%.

Нещодавно ми повідомляли про зростання цін на моркву. За словами фахівців, вартість буде зростати через нестачу пропозиції цього коренеплоду в українських господарствах.

Нагадаємо, ціни на білокачанну капусту зросли вдвічі.

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