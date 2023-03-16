В Україні подорожчали ціни на медичні препарати та послуги

За рік в Україні на 20,2% зросли ціни на медичні препарати та послуги з охорони здоров'я.
Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на Держстат.
За даними Державної служби статистики України фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання здорожчали на 21,3%. Амбулаторні послуги, зокрема лікування вдома, зросли у ціні на 18,9%.
За останній місяць ціни змінилися не так суттєво, загальне подорожчання склало лише 0,8%. Зокрема:
У лютому цього року ціни на всі групи товарів та послуг здорожчали на 24,9%. Найбільше зросла вартість транспорту - на 33,6%, а також продукти харчування на 31,5%.
Нещодавно ми повідомляли про зростання цін на моркву. За словами фахівців, вартість буде зростати через нестачу пропозиції цього коренеплоду в українських господарствах.
Нагадаємо, ціни на білокачанну капусту зросли вдвічі.