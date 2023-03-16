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В Украине подорожали цены на медицинские препараты и услуги

Фото: Аптека (freepik com)
Автор: РБК-Украина

За год в Украине на 20,2% выросли цены на медицинские препараты и здравоохранительные услуги.

Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на Госстат.

По данным Государственной службы статистики Украины, фармацевтическая продукция, медицинские товары и оборудование подорожали на 21,3%. Амбулаторные услуги, в том числе лечение на дому, выросли в цене на 18,9%.

За последний месяц цены изменились не столь существенно, общее подорожание составило лишь 0,8%. В частности:

  • фармацевтическая продукция, медицинские товары и оборудование выросли в цене на 0,4%;
  • амбулаторные услуги - на 1,6%.

В феврале этого года цены на группы товаров и услуг подорожали на 24,9%. Больше всего возросла стоимость транспорта - на 33,6%, а также продукты питания на 31,5%.

Недавно мы сообщали о росте цен на морковь. По словам специалистов, стоимость будет расти из-за нехватки предложения этого корнеплода в украинских хозяйствах.

Напомним, цены на белокочанную капусту выросли вдвое.

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