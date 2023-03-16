В Украине подорожали цены на медицинские препараты и услуги

За год в Украине на 20,2% выросли цены на медицинские препараты и здравоохранительные услуги.
Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на Госстат.
По данным Государственной службы статистики Украины, фармацевтическая продукция, медицинские товары и оборудование подорожали на 21,3%. Амбулаторные услуги, в том числе лечение на дому, выросли в цене на 18,9%.
За последний месяц цены изменились не столь существенно, общее подорожание составило лишь 0,8%. В частности:
В феврале этого года цены на группы товаров и услуг подорожали на 24,9%. Больше всего возросла стоимость транспорта - на 33,6%, а также продукты питания на 31,5%.
Недавно мы сообщали о росте цен на морковь. По словам специалистов, стоимость будет расти из-за нехватки предложения этого корнеплода в украинских хозяйствах.
Напомним, цены на белокочанную капусту выросли вдвое.