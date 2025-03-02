В Україні почне тепліти. Синоптик дала прогноз на сьогодні

Погода в березні в Україні

Як раніше розповідали синоптики, у березні 2025 року середня місячна температура повітря в Україні прогнозується в межах 1-7 градусів тепла. Це на 1-1,5 градусів вище за норму.

Детальніше про погоду на 2 березня - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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