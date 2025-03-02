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В Україні почне тепліти. Синоптик дала прогноз на сьогодні

Фото: синоптик розповіла, яку погоду варто чекати 2 березня в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 2 березня, в Україні ймовірні періодичні опади. Вдень буде досить тепло.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

"2 березня в Україні через діяльність атмосферних фронтів буде вогко, із періодичними опадами - дощ та мокрий сніг, із рвучким вітром", - розповіла вона.

Температура повітря розташується у звичному режимі: на заході +3...+7, на сході -2...+2, на решті території України +1...+5 градусів.

У Києві в неділю буде вогко, хмарно, вдень +4 градуси.

"Надалі ще тепліше", - констатувала Діденко.

Погода в березні в Україні

Як раніше розповідали синоптики, у березні 2025 року середня місячна температура повітря в Україні прогнозується в межах 1-7 градусів тепла. Це на 1-1,5 градусів вище за норму.

Детальніше про погоду на 2 березня - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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