В Украине начнет теплеть. Синоптик дала прогноз на сегодня

"2 марта в Украине из-за деятельности атмосферных фронтов будет сыро, с периодическими осадками - дождь и мокрый снег, с порывистым ветром", - рассказала она.

Температура воздуха расположится в привычном режиме: на западе +3...+7, на востоке -2...+2, на остальной территории Украины +1...+5 градусов.

В Киеве в воскресенье будет сыро, облачно, днем +4 градуса.

"В дальнейшем еще теплее", - констатировала Диденко.