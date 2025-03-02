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В Украине начнет теплеть. Синоптик дала прогноз на сегодня

Фото: синоптик рассказала, какую погоду стоит ждать 2 марта в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 2 марта, в Украине вероятны периодические осадки. Днем будет достаточно тепло.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.

"2 марта в Украине из-за деятельности атмосферных фронтов будет сыро, с периодическими осадками - дождь и мокрый снег, с порывистым ветром", - рассказала она.

Температура воздуха расположится в привычном режиме: на западе +3...+7, на востоке -2...+2, на остальной территории Украины +1...+5 градусов.

В Киеве в воскресенье будет сыро, облачно, днем +4 градуса.

"В дальнейшем еще теплее", - констатировала Диденко.

 

Погода в марте в Украине

Как ранее рассказывали синоптики, в марте 2025 года средняя месячная температура воздуха в Украине прогнозируется в пределах 1-7 градусов тепла. Это на 1-1,5 градусов выше нормы.

Детальнее о погоде на 2 марта - читайте в материале РБК-Украина.

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