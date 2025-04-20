В Україні почався сезон кліщів: як уберегтися від укусів і серйозних хвороб

Укуси кліщів можуть призвести до ускладнень у вигляді хвороби Лайма, енцефаліту чи туляремії. У Черкаській області вже зафіксовані випадки зараження, а сезон тільки починається.

Тепла зима - ранній старт для кліщів

Як повідомила завідувачка санітарно-карантинного відділу Черкаського обласного центру контролю та профілактики хвороб Людмила Кравченко, цього року кліщі стали активними ще взимку. Основна причина - аномально теплі погодні умови.

"Якщо температура взимку не опускається нижче -10°C або знижується лише на короткий час, кліщі не гинуть. Це дозволяє їм раніше розмножуватись і активізуватись", - пояснює Кравченко.

Зазвичай пік активності припадає на травень-червень і вересень-жовтень. Проте цьогоріч перші звернення до лікарів із симптомами інфекцій, що передаються через укуси кліщів, зафіксували вже на початку року.

У Черкаській області - вже 13 випадків хвороби Лайма

Станом на квітень 2025 року в області виявили 13 випадків хвороби Лайма. Ймовірно, зараження відбулося ще наприкінці 2024 року, але через тривалий інкубаційний період симптоми проявилися пізніше.

"Після укусу кліща можна доставити його до нашого Центру для дослідження на наявність збудника Лайм-бореліозу", - розповів фельдшер-лаборант лабораторії особливо небезпечних інфекцій Центру Володимир Гончар.

У регіоні працює спеціальна група спостереження, яка виїжджає до громад, відловлює кліщів і досліджує їх на інфікованість.

Київські лікарі теж б’ють на сполох

Директорка Департаменту охорони здоров’я КМДА Валентина Гінзбург застерігає: укуси іксодових кліщів можуть викликати низку небезпечних хвороб, що вражають центральну нервову систему та внутрішні органи.

"Ці хвороби можуть призвести до інвалідності або навіть смерті. Тому надзвичайно важливо запобігати укусам і знати, як діяти, якщо це все-таки сталося", - підкреслює Гінзбург.

Вона нагадує, що кліщі найчастіше трапляються в парках, лісопарках, серед опалого листя, сухостою та густих чагарників.

Як уберегтися від кліщів

Медики радять дотримуватися простих, але ефективних правил:

одяг - світлий одяг із довгими рукавами, що щільно прилягає до тіла, обов’язково - головний убір;

огляди - кожні 1,5-2 години перевіряйте себе, дітей і домашніх тварин під час прогулянки, а також після неї, особливу увагу звертайте на ділянки тіла, де кліщі найчастіше прикріплюються: пахви, пах, шия, за вухами, лінія волосяного покриву;

місце відпочинку - для привалу очищуйте ділянку від трави, гілок та листя в радіусі 20-25 метрів;

обробка одягу - після прогулянки одяг потрібно випрати й випрасувати, адже просто витрусити - недостатньо.

Що робити, якщо кліщ присмоктався

Якщо кліщ усе ж укусив, медики радять:

не зволікати - зверніться до найближчого травмпункту;

видаліть самостійно - захопіть кліща пінцетом або ниткою якнайближче до шкіри, витягніть його плавним обертальним рухом;

обробіть місце укусу - використовуйте йод, спирт або антисептик;

стежте за симптомами - упродовж наступного місяця спостерігайте за самопочуттям: температура, почервоніння, набряки - привід негайно звернутися до лікаря;

здайте аналіз - через три тижні після укусу варто перевірити кров на антитіла до бореліозу, навіть якщо симптомів немає.

Пам’ятайте: захворювання, які переносять кліщі, можуть тривалий час залишатися безсимптомними. Своєчасне звернення до лікаря та профілактика - найкращий спосіб уберегти здоров’я.