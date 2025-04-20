В Україні почався сезон кліщів: як уберегтися від укусів і серйозних хвороб

З настанням тепла в Україні активізувалися кліщі - небезпечні паразити, які переносять збудники інфекційних захворювань. Медики застерігають: навіть один укус може призвести до серйозних ускладнень.
РБК-Україна із посиланням на Черкаський обласний центр контролю та профілактики хвороб (ЦКПХ) та Київську міську державну адміністрацію (КМДА) розповідає, чим небезпечні кліщі та як уберегтися від них.
Укуси кліщів можуть призвести до ускладнень у вигляді хвороби Лайма, енцефаліту чи туляремії. У Черкаській області вже зафіксовані випадки зараження, а сезон тільки починається.
Як повідомила завідувачка санітарно-карантинного відділу Черкаського обласного центру контролю та профілактики хвороб Людмила Кравченко, цього року кліщі стали активними ще взимку. Основна причина - аномально теплі погодні умови.
"Якщо температура взимку не опускається нижче -10°C або знижується лише на короткий час, кліщі не гинуть. Це дозволяє їм раніше розмножуватись і активізуватись", - пояснює Кравченко.
Зазвичай пік активності припадає на травень-червень і вересень-жовтень. Проте цьогоріч перші звернення до лікарів із симптомами інфекцій, що передаються через укуси кліщів, зафіксували вже на початку року.
Станом на квітень 2025 року в області виявили 13 випадків хвороби Лайма. Ймовірно, зараження відбулося ще наприкінці 2024 року, але через тривалий інкубаційний період симптоми проявилися пізніше.
"Після укусу кліща можна доставити його до нашого Центру для дослідження на наявність збудника Лайм-бореліозу", - розповів фельдшер-лаборант лабораторії особливо небезпечних інфекцій Центру Володимир Гончар.
У регіоні працює спеціальна група спостереження, яка виїжджає до громад, відловлює кліщів і досліджує їх на інфікованість.
Директорка Департаменту охорони здоров’я КМДА Валентина Гінзбург застерігає: укуси іксодових кліщів можуть викликати низку небезпечних хвороб, що вражають центральну нервову систему та внутрішні органи.
"Ці хвороби можуть призвести до інвалідності або навіть смерті. Тому надзвичайно важливо запобігати укусам і знати, як діяти, якщо це все-таки сталося", - підкреслює Гінзбург.
Вона нагадує, що кліщі найчастіше трапляються в парках, лісопарках, серед опалого листя, сухостою та густих чагарників.
Медики радять дотримуватися простих, але ефективних правил:
Якщо кліщ усе ж укусив, медики радять:
Пам’ятайте: захворювання, які переносять кліщі, можуть тривалий час залишатися безсимптомними. Своєчасне звернення до лікаря та профілактика - найкращий спосіб уберегти здоров’я.
Раніше РБК-Україна писало, що в Україні розпочався сезон активності кліщів, який зазвичай триває з березня до листопада, з піками у травні-червні та вересні-жовтні. МОЗ України наголошує на необхідності дотримання заходів безпеки під час перебування на природі.
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