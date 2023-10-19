В Україні триває набір пожежників-добровольців: куди звертатись

Добровільний пожежний підрозділ - це команда мотивованих жителів громади, готових допомагати та рятувати життя. Приєднатися можуть представники будь-яких професій, не залишаючи основного місця роботи. Громада забезпечує добровольців технікою, спецодягом та можливістю пройти спеціалізоване навчання для оперативного реагування на пожежі та надзвичайні ситуації.

Пожежники добровільних підрозділів першими прибувають на місце пожежі та приймають рішення, чи потрібно залучати до кожної конкретної ситуації підрозділи ДСНС.

Саме скорочення часу на прибуття до місця пожежі є одним із найважливіших аспектів у роботі добровольців. Завдяки цьому вдається рятувати більше життів та зменшувати масштаби нанесених збитків.

Дізнатись більше про запис до лав пожежників добровольців можна за посиланням.

До речі, на кінець минулого року в Україні вже функціонувало 1022 підрозділи місцевої державної пожежної охорони, які безпосередньо утворені органами місцевого самоврядування, та 1287 підрозділів добровільної пожежної охорони.

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