RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Украине продолжается набор пожарных-добровольцев: куда обращаться

Фото: В Украине начался набор пожарных-добровольцев (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Украине продолжается набор пожарных-добровольцев. Присоединиться могут представители любых профессий, не оставляя основного места работы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу чрезвычайных ситуаций Украины.

Добровольное пожарное подразделение - это команда мотивированных жителей громады, готовых помогать и спасать жизни. Присоединиться могут представители любых профессий, не оставляя основного места работы. Громада обеспечивает добровольцев техникой, спецодеждой и возможностью пройти специализированное обучение для оперативного реагирования на пожары и чрезвычайные ситуации.

Пожарные добровольных подразделений первыми прибывают на место пожара и принимают решение, нужно ли привлекать к каждой конкретной ситуации подразделения ГСЧС.

Именно сокращение времени на прибытие к месту пожара является одним из важнейших аспектов в работе добровольцев. Благодаря этому удается спасать больше жизней и уменьшать масштабы нанесенного ущерба.

Узнать больше о записи в ряды пожарных добровольцев можно по ссылке.

Кстати, к концу прошлого года в Украине уже функционировало 1022 подразделения местной государственной пожарной охраны, которые непосредственно образованы органами местного самоуправления, и 1287 подразделений добровольной пожарной охраны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Пожар