В Україні з початку війни зареєстрували майже 48 тисяч воєнних злочинів РФ

В Україні з 24 лютого правоохоронці офіційно зареєстрували 47 734 воєнних злочини російських агресорів та зрадників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Офісу генерального прокурора України .

Суди винесли низку вироків стосовно громадян України, які брали участь в незаконних збройних формуваннях і воювали проти власної держави:

Станом на 18 листопада російськими окупантами було скоєно такі злочини:

Безчинства російських окупантів на окупованих територіях Україні вражають навіть досвідчених правоохоронців. Так, у Херсонській області окупанти залишили безліч розтяжок у школах, мінних пасток і розбитої техніки. Загалом тільки у звільнених населених пунктах Херсонської області вже зафіксовано понад 400 воєнних злочинів російських окупантів.

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