UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Україні почались екстрені відключення електроенергії через загрозу ракетного удару

Фото: екстрені відключення електроенергії почалися 10 лютого (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В Україні оголошена повітряна тривога. У Сумській області, Києві, Київській та Дніпропетровській областях області превентивно відключають електроенергію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-служби компаній.

"У зв'язку із загрозою ракетних обстрілів, за розпорядженням НЕК "Укренерго", відбуваються екстрені відключення електроенергії", - йдеться в повідомленні "Сумиобленерго".

Крім того, прес-служба ДТЕК повідомила, що екстрені відключення світла відбувається у Києві, Київській та Дніпропетровській областях.

Нагадаємо, 10 лютого, Росія підняла в небо літаки-бомбардувальники Ту-95, на борту яких можуть перебувати крилаті ракети. Є загроза ракетного удару, у зв'язку з чим по всій Україні оголошено повітряну тривогу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укренерговідключеня світла