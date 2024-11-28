В Україні почали застосовувати екстрені відключення світла: що відомо

"За вказівкою "Укренерго", у Києві застосовані екстрені відключення світла", - писало "Суспільне".

Також зазначимо, що місцеві канали Кіровоградської області з посиланням на "Кіровоградобленерго" пишуть, що графіки аварійних відключень запроваджено і в їх регіоні.

"28.11.2024 з 05 години 35 хвилини за розпорядженням НЕК "Укренерго" по режиму роботи ОЕС України введено в дію графік аварійних відключень (ГАВ). Шановні споживачі, зверніть увагу: у разі одночасного введення в дію ГАВ та ГПВ час відключення за вашим графіком може бути збільшено", - цитують канали "Кіровоградобленерго".

Оновлено о 06:25

Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що українська енергетика знову під масованим ударом. Тому екстрені відключення світла введено по всій території України.

"Атаки на енергообʼкти відбуваються по всій Україні. Оператор системи передачі НЕК "Укренерго" терміново ввів екстрені відключення електроенергії. Щойно буде дозволяти безпекова ситуація, будуть уточнюватись наслідки. Слідкуйте за офіційними повідомленнями і будьте в укриттях", - написав він.

Тим часом в Укренерго теж підтвердили відключення світла, опублікувавши наступне фото.