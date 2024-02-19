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В Україні почали оголошувати тривогу. Попереджають про запуск "Шахедів" зі сходу

Фото: колаж РБК-Україна
Автор: Наталія Кава

У частині регіонів України ввечері понеділка, 19 лютого, оголошено сигнал повітряної тривоги. Росіяни знову запустили безпілотники по типу "Шахед".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та мапу повітряних тривог.

Станом на 21:50 сигнал повітряної тривоги оголошено у Донецькій, Харківській, Запорізькій та Дніпропетровській області.

"Дрони на межі Харківської та Донецької областей (Барвінківський район), курс північно-західний", - пишуть повітряники.

Відповідно від руху ворожих дронів сигнал повітряної тривоги може поширюватись і в інших областях.

Оновлено о 22:30.

Повітряна тривога почала ширитись у південних областях. 

"Нові групи ударних дронів у північній частині Херсонської області та рухаються у напрямку Миколаївщини, курс західний", - сказано у повідомленні.

Жителів областей де оголошено тривогу просять зберігати спокій та у разі загрози пройти в укриття. Також варто нагадати, що в Україні заборонено знімати роботу ППО.

Де оголошено тривогу

Атака "Шахедів"

Раніше ввечері у неділю, 18 лютого, у Харківській обласній військовій адміністрації поінформували про запуск російськими окупантами ударних дронів у бік України. Загроза атаки безпілотників була оголошена, зокрема, у Харківській області.

У місцевих пабліках повідомляли про вибухи в регіоні, та лунали припущення, що це може бути пов'язане з роботою ППО.

Пізніше, після одинадцятої вечора, у командуванні Повітряних сил ЗСУ заявили про відбій загрози через дрони-камікадзе противника.

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Війна Росії проти УкраїниПовітряна тривогаАтака дронів