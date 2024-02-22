В Україні почали оголошувати тривогу. Росія знову запустила "Шахеди"

В України ввечері середи, 21 лютого, почали оголошувати сигнал повітряної тривоги. Росіяни з півдня запустили безпілотники по типу "Шахед".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та мапу повітряних тривог.
За даними Повітряних сил, станом на 21:05 ворожі безпілотники помічено у Запорізькій та Дніпропетровській областях.
Оновлено о 22:35.
Повітряні сили повідомили про декілька груп ворожих дронів з акваторії Чорного моря в напрямку Одеської області. Окрім цього безпілотники помічені у Полтавській області, рухаються в північному напрямку.
Оновлено о 21:35.
Ворожі безпілотники рухаються у напрямку Одеської області.
"Херсонська, Миколаївська області - загроза застосування ударних дронів", - повідомили повітряники.
Відповідно від руху ворожих дронів сигнал повітряної тривоги може поширюватись і в інших областях.
Жителів областей де оголошено тривогу просять зберігати спокій та у разі загрози пройти в укриття. Також варто нагадати, що в Україні заборонено знімати роботу ППО.
У ніч на 22 лютого російські терористи атакували Україну десятьма ударними дронами типу Shahed, які були випущені із району Приморсько-Ахтарську, а також протирадіолокаційною ракетою Х-31П з акваторії Чорного моря.
Протиповітряна оборона знищила 8 БпЛА в межах:
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