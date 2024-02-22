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В Україні почали оголошувати тривогу. Росія знову запустила "Шахеди"

Фото: колаж РБК-Україна
Автор: Наталія Кава

В України ввечері середи, 21 лютого, почали оголошувати сигнал повітряної тривоги. Росіяни з півдня запустили безпілотники по типу "Шахед".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та мапу повітряних тривог.

За даними Повітряних сил, станом на 21:05 ворожі безпілотники помічено у Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Оновлено о 22:35.

Повітряні сили повідомили про декілька груп ворожих дронів з акваторії Чорного моря в напрямку Одеської області. Окрім цього безпілотники помічені у Полтавській області, рухаються в північному напрямку.

Оновлено о 21:35.

Ворожі безпілотники рухаються у напрямку Одеської області.

"Херсонська, Миколаївська області - загроза застосування ударних дронів", - повідомили повітряники.

Відповідно від руху ворожих дронів сигнал повітряної тривоги може поширюватись і в інших областях.

Жителів областей де оголошено тривогу просять зберігати спокій та у разі загрози пройти в укриття. Також варто нагадати, що в Україні заборонено знімати роботу ППО.

Де оголошено тривогу

Обстріли України у ніч на 22 лютого

У ніч на 22 лютого російські терористи атакували Україну десятьма ударними дронами типу Shahed, які були випущені із району Приморсько-Ахтарську, а також протирадіолокаційною ракетою Х-31П з акваторії Чорного моря.

Протиповітряна оборона знищила 8 БпЛА в межах: 

  • Полтавської; 
  • Дніпропетровської; 
  • Запорізької; 
  • Харківської областей. 

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Війна Росії проти УкраїниПовітряна тривогаАтака дронів