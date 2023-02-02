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В Україні почали боротися з call-центрами, які незаконно отримали дані з банківських карток

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Четвер 02 лютого 2023 14:23
В Україні почали боротися з call-центрами, які незаконно отримали дані з банківських карток Фото: в Україні почали боротися з call-центрами, які незаконно отримали дані з банківських карток (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Громадські активісти почали боротися з шахрайськими схемами, які діють через call-центри під виглядом легальних установ. Жертвами стають малозабезпечені, пенсіонери та тимчасово безробітні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Всеукраїнської народної ради протидії корупції та громадської експертизи влади Анатолія Будніка.

"Зараз по всій країні активізувалися шахрайські групи, які створюють call-центри. Вони виманюють у людей персональні дані, зокрема, номери банківських карток, на які нібито перерахують грошову допомогу. Йдеться про суми у 8-9 тисяч гривень. На таку пропозицію найбільше "ведуться" ті, хто знаходяться на межі виживання - в першу чергу пенсіонери, які отримують мінімальну пенсію. Також це люди, які не мають зараз роботу, в першу чергу, селяни. Також у "групі ризику" - вимушені переселенці, включаючи жінок та дітей", - додає Буднік.

На його думку, існування подібних схем у воєнний час можна прирівняти до мародерства, за що є відповідальність від 7 до 10 років. Також такі дії також можна прирівняти до грабежу - це 186 стаття ККУ з відповідальністю від 5 до 10 років.

"Ми "вичислили" такі call-центри у Києві та області. Один з них знаходиться у столиці за адресою вул. Сагайдачного 25Б, на 2-му поверсі. Ми 6 лютого йдемо до цих шахраїв, аби з’ясувати, хто вони, хто їх "кришує". "Кришувальники" обов’язково прийдуть, й ми будемо робити громадянське затримання", - додає активіст.

Нагадаємо, раніше СБУ знешкодила злочинну організацію, яка у Києві під виглядом добробатів тероризувала мешканців.

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